الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسينظم الاتحاد الهندسي الخليجي والهيئة السعودية للمهندسين الملتقى الهندسي الخليجي الـ 22 تحت شعار "الواقع الهندسي في ضوء الثورة الصناعية الرابعة"، في مدينة الدمام خلال الفترة من 11 - 12 مارس 2019 م الموافق 4 - 5 رجب 1440هـ، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري أن هذا الملتقى الهندسي الخليجي يعتبر أكبر تجمع للمهندسين على مستوى الخليج العربي، الأمر الذي جعل الهيئة السعودية للمهندسين تحرص على أن يشمل الملتقى أهم المواضيع الهندسية التي تتماشى مع متطلبات المنطقة وأهم التطبيقات التي تساعد في خلق بيئة هندسية مستقبلية مواكبة للتطورات العالمية في القطاع الهندسي.وأبان الأمين العام أن الملتقى يتضمن عدة محاور، من أهمها ما يتعلق في الجوانب التقنية التي تركز على الخصائص التقنية للثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على تقنيات القطاع الهندسي في شتى المجالات بما في ذلك الإنتاج والمصانع الذكية، كما يتضمن مواضيع عن اقتصاديات الهندسة، والتي تركز على استعراض البدائل والحلول للمشاكل والقضايا الهندسية على المستوى الكلي للهندسة في ضوء هذا التطور مع الأخذ بالاعتبار الجدوى الاقتصادية والجوانب التقنية، إضافة إلى محور يتناول الكوادر البشرية، وهو يشتمل على الكثير من قضايا التطوير والتدريب وتعليم القوى العاملة والمهن الهندسية الحديثة ومتطلباتها المختلفة، والمحور الأخير هو ما يتعلق بالأنظمة والتشريعات والحوكمة الهندسية، ويستعرض الأنظمة والتشريعات للقطاع الهندسي والتي تواكب تبعات الثورة الصناعية الرابعة وتغطي الجوانب التجارية والحقوقية والفكرية والسيادية والأمنية.وكشف المهندس فرحان أن الملتقى سيكرم فيه بعض المبدعين والمبدعات من الأفراد والجهات من خلال منح "جائزة الاتحاد الهندسي الخليجي في التميز والإبداع الهندسي"، التي تهدف إلى إبراز العمل الهندسي الخليجي المشترك وتحقيق أهداف الاتحاد الهندسي الخليجي، وإذكاء روح التنافس والإبداع والتميز في مجالات العمل الهندسي المختلفة.// انتهى //14:04ت م0122