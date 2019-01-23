عام / جامعة جازان تنظم ورش تدريبية ضمن فعاليات " ملتقى القيادات الشابة " غداً
الأربعاء 1440/5/17 هـ الموافق 2019/01/23 م واس
جيزان 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واس
تنظم عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان يوم غدٍ الخميس عدد من الورش التدريبية، وذلك بفندق "راديسون بلو" في مدينة جيزان.
وتشمل ورشة " القيادة والتغيير الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030 " يقدمها عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جدة الدكتـور عبد الرحمن الحازمي ، وورشة " مهارات سوق عمل 2030 " يقدمها الأستاذ المشارك بكلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتـور نزيه العـثـمــاني ، وورشة " صفات ومهارات قائد المستقبل " يقدمها وكيل كلية طب الأسنان للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتـور أنور بن شوقي الحازمي ، وورشة " مهارات الاتصال للقادة " يقدمها وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية بجامعة جازان الدكتـور سلطان الحازمي .
وتأتي الورش التدريبية ضمن فعاليات " ملتقى القيادات الشابة " الذي تنظمه الجامعة حالياً، الهادف إلى تأهيل الشباب والفتيات وإكسابهم المهارات والخصائص اللازمة لأداء المهام والأدوار القيادية الأساسية والمتقدمة، التي تؤهلهم للنجاح على المستويين المهني والشخصي.
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14:06ت م
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