جيزان 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستنظم عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان يوم غدٍ الخميس عدد من الورش التدريبية، وذلك بفندق "راديسون بلو" في مدينة جيزان.وتشمل ورشة " القيادة والتغيير الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030 " يقدمها عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جدة الدكتـور عبد الرحمن الحازمي ، وورشة " مهارات سوق عمل 2030 " يقدمها الأستاذ المشارك بكلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتـور نزيه العـثـمــاني ، وورشة " صفات ومهارات قائد المستقبل " يقدمها وكيل كلية طب الأسنان للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتـور أنور بن شوقي الحازمي ، وورشة " مهارات الاتصال للقادة " يقدمها وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية بجامعة جازان الدكتـور سلطان الحازمي .وتأتي الورش التدريبية ضمن فعاليات " ملتقى القيادات الشابة " الذي تنظمه الجامعة حالياً، الهادف إلى تأهيل الشباب والفتيات وإكسابهم المهارات والخصائص اللازمة لأداء المهام والأدوار القيادية الأساسية والمتقدمة، التي تؤهلهم للنجاح على المستويين المهني والشخصي.// انتهى//14:06ت م0123