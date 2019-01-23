حفر الباطن 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن في مكتبه، اليوم، مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر بن راشد الصافي.واستمع سموه لشرح مفصل عن الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي من طاقم طبي وتمريضي وإداري للمراجعين والمرضى في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة والهجر والقرى.واستعرض محافظ حفر الباطن الخطط المستقبلية لصحة المحافظة وسبل تطويرها؛ لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين، منوهاً بالدعم الحكومي الذي يلقاه هذا القطاع من الحكومة الرشيدة.من جانبه عبر الصافي عن شكره لسمو محافظ حفر الباطن على ما لقيه من توجيهات سديدة، مؤكداً حرص الشؤون الصحية بحفر الباطن على تحقيق كل ما فيه خدمة أهالي المحافظة في جميع الجوانب الطبية والصحية.//انتهى//14:08ت م0125