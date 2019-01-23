أبها17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير غدا، ورشة العمل التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتستضيفها جامعة بيشة بعنوان" دور المياه المُجدَدة في التنمية الاقتصادية" بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والأكاديميين والخبراء والمهتمين.وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي أن الورشة تهدف إلى رفع درجة الوعي المجتمعي بدور المياه المجُددة في التنمية الاقتصادية والتعريف بالمشروعات الجاري تنفيذها والمستقبلية ، إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية لاستخدامات المياه المجددة في الأغراض المختلفة.من جهته أبان وكيل الجامعة الدكتور مهدي بن علي القرني أن الورشة تشتمل على جلستين علميتين، تتضمن الجلسة الأولى ثلاث أوراق عمل، يقدم الأولى وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي حيث يعرض خلالها الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 وأبرز مصادر المياه بالمنطقة، فيما يتحدث عضو هيئة التدريس بجامعة بيشة الدكتور فالح القحطاني وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور محمد المغربي عن جودة وسلامة المياه المجددة، وتختتم الجلسة بورقة عمل ثالثة يقدمها مدير عام المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد المبارك عن التجارب العالمية والوطنية في استخدامات المياه المجددة.وذكر الدكتور القرني أن الجلسة الثانية التي يرأسها وكيل جامعة بيشة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد المالكي، تحتوي على محورين الأول بعنوان"منظومة الخط الناقل للمياه المجددة" يتحدث فيه نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والخدمات الفنية بشركة المياه الوطنية المهندس منصور أبوثنين ، والثاني حلقة نقاش بعنوان "الفرص الاستثمارية لاستخدامات المياه المجددة في مجالات الزارعة والصناعة والمتنزهات" يشارك فيها كل من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي ومدير عام إدارة الأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر الصقهان ومدير عام الصندوق الزراعي بمنطقة عسير المهندس عبدالرحمن النهاري ومدير إدارة المنتزهات الوطنية الدكتور مبارك الرشيدي، وأمين الغرفة التجارية الصناعية بأبها الدكتور رياض عقران.// انتهى //14:16ت م0126