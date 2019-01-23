حفر الباطن 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتب سموه بالمحافظة اليوم ، مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمحافظة طارق الملحم.واطلع سموه على الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة والجهود التي تبذلها في سبيل الرقابة على تحسين الأداء وتطبيق الأنظمة والتحقيقات في المخالفات المالية والإدارية لتلافي أوجه القصور في أداء الأجهزة الحكومية، مقدما شكره للعاملين فيها، متمنيا لهم التوفيق.من جهته أعرب الملحم عن شكره وتقديره لسمو محافظ حفر الباطن على متابعته المستمرة لأداء القطاعات المختلفة ودعمه المتواصل لتحسين الأداء الإداري.//انتهى//14:20ت م0127