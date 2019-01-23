تبوك 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسكرمت الكلية التقنية للبنات بتبوك اليوم الخريجات الحاصلات على جائزة التفوق العلمي التي تمنحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وذلك خلال حفل افتتاح الأنشطة للفصل التدريبي الثاني الذي نظمته وكالة شؤون المتدربات بالكلية .وكرمت عميدة الكلية هيفاء الصقر 35 خريجة من متدربات الفصل الصيفي ، كما تم تكريم المتفوقات في الفصل التدريبي الأول في جميع التخصصات .وهنأت الصقر الخريجات الحاصلات على جائزة التفوق العلمي والمتفوقات ، معبرة عن فخرها واعتزازها بهذا التفوق، كما أوصت الخريجات والمتفوقات استمرار السعي إلى تطوير مهاراتهن وتقديم أفضل ما يمكن لخدمة الوطن .// انتهى //14:22ت م0128