تبوك 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسدشن محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي، أمس مشروع فرق الأحياء تحت مسمى " هذا حيّنا " الذي تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالوجه بحضور عدد من مدراء الجهات الحكومية والمواطنين وذلك بمقر كلية التقنية العالمية.وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة محمد بن سليمان البلوي أن المشروع يهدف الى إحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية بين أفراد المجتمع وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية، وتنمية الوعي الاجتماعي والثقافي والأخلاقي بين أفراد الحي والمجتمع للمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية في نطاق الحي، وتوظيف الطاقات والقدرات في تطوير الحي وخدمة أفراده وتنمية المهارات والعناية بالمواهب المختلفة، واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.وأفاد بأن اللجنة وبالتعاون مع فرع الهيئة العامة للإحصاء، قسمت المحافظة إلى ستة أحياء بناءً على الكثافة السكانية والتفاعلالاجتماعي في الأحياء.وأشار إلى أن المشروع يتكون من عدة برامج وأنشطة من أهمها ديوانية في كل حي، وتفعيل دور المساجد وتعزيز حق الجار، ورعاية الموهوبين في الأحياء يستهدف فئة الأطفال، وبرنامج بركات الحي يستهدف كبار السن، ومشروع رائدات الحي الذي يستهدف النساء، إضافة إلى عدد من المسابقات والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والاهتمام بالجاليات التي تقطن بالحي.// انتهى //14:23ت م0129