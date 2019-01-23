سكاكا 17جمادي الأولى1440هـ الموافق 23يناير 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم , مدير شرطة المنطقة اللواء قحاط بن محمد قحاط .وفي بداية الاستقبال استمع سمو أمير منطقة الجوف من اللواء قحاط عن سير العمل في المنطقة والجهود التي يبذلها رجال الأمن في المنطقة، بمتابعة من سمو أمير الجوف وسمو نائبه .وثمن الأمير فيصل بن نواف جهود رجال الأمن في جميع قطاعات وأفرع الأمن العام ، متمنياً لهم التوفيق .//انتهى//15:46ت م0174