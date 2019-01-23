عام / أمير الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة
الأربعاء 1440/5/17 هـ الموافق 2019/01/23 م واس
سكاكا 17جمادي الأولى1440هـ الموافق 23يناير 2019م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم , مدير شرطة المنطقة اللواء قحاط بن محمد قحاط .
وفي بداية الاستقبال استمع سمو أمير منطقة الجوف من اللواء قحاط عن سير العمل في المنطقة والجهود التي يبذلها رجال الأمن في المنطقة، بمتابعة من سمو أمير الجوف وسمو نائبه .
وثمن الأمير فيصل بن نواف جهود رجال الأمن في جميع قطاعات وأفرع الأمن العام ، متمنياً لهم التوفيق .
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15:46ت م
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