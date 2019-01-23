القاهرة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، وزير خارجية ليتوانيا ليناس لنكيفيشيوس الذي يزور القاهرة حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر وليتوانيا في مختلف المجالات والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.وفي سياق زيارته لمصر زار وزير خارجية ليتوانيا مجلس النواب المصري، وعقد اجتماعاً مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والزراعة.// انتهى //15:48ت م0175