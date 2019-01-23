القاهرة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسطالب سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح بدور اوروبي فاعل وملموس في عملية السلام بالشرق الاوسط وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية مبني على قرارات الشرعية الدولية والمحددات المتعارف عليها دوليا، وذلك انطلاقا من الشراكة القائمة والمصالح والمنافع المتبادلة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي.ورحب في كلمته أمام الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والامنية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية، برفض الاتحاد الأوروبي لسياسة الاستيطان التي تُمارسها حكومة الاحتلال اليمينية.ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية حفاظًا على مبدأ حل الدولتين الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي وينادي به في كل مكان، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على موقفه الموحد من المكانة القانونية لمدينة القدس، وأن يحث جميع دول العالم أيضًا على الالتزام بهذه الوضعية القانونية لمدينة القدس.كما طالب السفير الفلسطيني الاتحاد الأوروبي بعدم الاكتفاء ببيانات الرفض والإدانة لسياسة الاستيطان العنصرية وقانون القومية اليهودية العنصري، وممارسة الضغط الفعلي على إسرائيل لوقف البناء في المستوطنات وعدم إقامة مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة، فضلًا عن تطبيق قرارات البرلمان الأوروبي حول حظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية للأسواق الأوروبية.// انتهى //15:48ت م0176