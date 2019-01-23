الجزائر 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسوصل عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر إلى 62 مرشحاً منهم 12 رئيس حزب و50 مرشحاً حراً .وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان اليوم ، أن من بين المترشحين أسماء رؤساء أحزاب شاركوا في استحقاقات رئاسية سابقة.مما يذكر أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وقع الجمعة الماضي مرسومًا رئاسيًا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبًا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل المقبل.// انتهى //15:50ت م0178