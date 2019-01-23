الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستواصل وزارة الصحة جهودها لتطوير مهارات منسوبيها ورفع كفاءتهم حيث عُقدت بمركز المحاكاة السريرية التابع لمركز التدريب والتعليم بمستشفى النور التخصصي دورة محاكاة التعامل مع مضاعفات صبغات الأشعة وكيفية التعامل معها والموجهة للعاملين بأقسام الأشعة بالوزارة.وتعد هذه الدورة هي الثانية التي يتم عقدها بصحة مكة المكرمة حيث تم تدريب عدد 20 فردا بالدورة الأولى من طبيب أشعة وأخصائي تقني وتمريض وعدد 15 فردا بالدورة الحالية التي يتم استخدام أسلوب المحاكاة السريرية فيها وهو أحد أساليب التعليم الطبي الحديثة.ويتم استخدام معدات وأجهزة مشابهة للواقع الموجود بالمستشفيات وذلك تحت إشراف إستشاريين متخصصين في مجال الأشعة وبالتالي تدريب العاملين بأقسام الأشعة أولاً بأول على كيفية التعامل مع مشاكل الصبغات قبل حدوثها والتقليل من الآثار الجانبية التي قد تحصل لا سمح الله حال حدوثها.// انتهى //15:52ت م0179