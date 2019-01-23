الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسوقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، عقد مشروع تنفيذ توسعة المرحلة الأولى لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأحساء بطاقة تصل إلى 180 ألف متر مكعب يومياً وبقيمة إجمالية بلغت 243 مليون ريال، يمتد تنفيذها لـ 3 سنوات.وقال معالي الوزير الفضلي خلال مراسم التوقيع التي جرت اليوم الأربعاء في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض "إن مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأحساء أحد مشاريع الوزارة التي تسعى من خلالها إلى رفع كفاءة المعالجة البيئية في محافظة الأحساء وإيصال خدمات الصرف الصحي والاستفادة من المياه المعالجة في الري الزراعي بالأحساء.وبيّن وزير البيئة والمياه والزراعة أن المشروع يهدف إلى تنفيذ توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائمة بمحافظة الأحساء بطاقة استيعابية 180 ألف متر مكعب باليوم ليصل اجمالي طاقةالمعالجة في الأحساء 360الف متر مكعب باليوم، تستفيد منها المؤسسة العامة للري في دعم المزارعين في محافظة الأحساء بعد معالجتها ثلاثياً باستخدام الفلاتر الرملية ووفق المعايير القياسية العالمية. // انتهى //15:52ت م0180