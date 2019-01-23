الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسالتقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بالرياض اليوم ، السفير اللبناني لدى المملكة الدكتور فوزي كبارة، وسفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة سيد جلال كريم والوفود المرافقة لهما كلا على حدة.وبحث خلال اللقاءين العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج لبنان وجمهورية أفغانستان لهذا العام.وأشاد السفير اللبناني والسفير الأفغاني بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار، منوهين بالتنظيمات الجديدة والخدمات التقنية لوزارة الحج والعمرة، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.// انتهى //15:55ت م0181