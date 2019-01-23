حفر الباطن 17 جمادى الأولى 1440 هــ الموافق 23 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الامير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ، في مكتب سموه بالمحافظة اليوم ، مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن فلاح بن دليبح المطيري.واطلع سموه على سير العمل بالمركز و أعمال اللجان والجمعيات التي يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة ، مؤكدا على اهمية رفع مستوى وجودة الخدمات والبرامج المقدمة وتمكين العمل التطوعي في المجتمع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفق ما تحظى به التنمية الاجتماعي من دعم كبير من قبل حكومتنا الرشيدة – أيدها الله - .// انتهى //15:57ت م0182