المنامة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,361.63 نقطة على ارتفاع قدره 9.16 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 804.04 نقطة محافظًا على إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 9 ملايين و 514 ألف و 693 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونين و 533 ألف و 312 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 133 صفقة.// انتهى //15:59ت م0183