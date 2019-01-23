تبوك 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بتبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً، درساً في شرح منظومة الخاقاني في تجويد القرآن الكريم، وذلك بعد صلاتي العصر والمغرب ويستمر على مدى يومين، بجامع الدعوة بتبوك.ويأتي هذا الدرس الذي يقدمه المقرئ أسامة علي الغانم, ضمن سلسلة دروس ومناشط دعوي وتعاوني تبوك لهذا العام.// انتهى //16:00ت م0184