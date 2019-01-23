نجران 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلة بإدارة نشاط الطالبات،اليوم طلاب وطالبات التعليم العام للمشاركة في مسابقة الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي،الذي تنظمه بالشراكة مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعنوان "مخاطر تغيير المناخ على البيئة البحرية والاستعداد لمواجهتها".وأوضحت مديرة نشاط الطالبات عائشة محمد مكرمي، أن المسابقة تشتمل على إقامة معرض للرسوم والمقالات البيئية،سيتم رفعها للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،التي بدورها ستحدد 20 لوحة، وعشرين مقالا للمشاركة بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ،بهدف بناء النشء بشكل إيجابي ليكون واعيا بقيمة البيئة البحرية ومخاطر تغير المناخ على البيئة البحرية وكيفية الاستعداد لمواجهتها ،إضافة إلى تنمية الحس البيئي والمسؤولية لديهم في التكيف مع المتغيرات البيئية ومقاومتها.ودعت مديرة نشاط الطالبات، الطلاب إلى الالتزام بشروط وضوابط المسابقة التي تتضمن المشاركة بعمل وأحد ،وأن تكون الأعمال المقدمة بمجهود الطلبة المشاركين ،على أن تقتصر المساعدات المقدمة في الإشراف والتوجيه فقط ،إضافة إلى تسليم كافة اللوحات والمقالات في موعد أقصاه 10 من الشهر المقبل، إلى إدارة نشاط الطالبات بعد تحكيمها داخل المدرسة ومطابقتها للشروط.//انتهى//16:00ت م0185