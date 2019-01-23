أبها 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستأهلت سبع طالبات من تعليم بيشة للمشاركة على المستوى الوطني لأولمبياد الرياضيات والعلوم للعام الدراسي 1439 / 1440هـ .وأوضح مدير تعليم بيشة نايف الهاجري أن تصفيات الأولمبياد شهدت مشاركة 250 طالبة في مسابقات الرياضيات والكيمياء والفيزياء من جميع المراحل تأهلت منهن 7 طالبات للمشاركة على مستوى المملكة، مبينا أن الطالبات المتأهلات هن ود القحطاني ورنا القرني ولمى دريهان ولمى ظافر وجود محمد ورزان الشهراني ورهف صالح.// انتهى //16:00ت م0186