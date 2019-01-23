لندن 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأدى تساقط الجليد بكثافة في عدد من المدن البريطانية اليوم، إلى إغلاق المدارس وإلغاء الرحلات الجوية.وضربت موجة الجليد العاتية مناطق غلاسكو وكمبريا وتياسيد، إضافة إلى عدة مدن في الجزء الجنوبي من المملكة المتحدة بما فيها العاصمة لندن وأجزاء من بلدية بكنجهام شير.وحذر المكتب الوطني للإرصاد الجوي في بريطانيا من إستمرار إنخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في مناطق واسعة من البلاد خلال الأيام القادمة.// انتهى //16:04ت م0188