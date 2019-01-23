بريدة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، اجتماع الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم.ودشن سموه رؤية جمعية الإسكان الأهلية عبر تمكين ألف أسرة من أسر المنطقة الأكثر احتياجاً من السكن بحلول عام 2021م.بعد ذلك ناقش سموه خلال الاجتماع, جدول الأعمال الذي تضمن منجزات الجمعية واستعراض التقارير المالية، وإقرار ميزانية الجمعية خلال العام المنصرم , واستعراض الخطة الاستراتيجية لمدة ثلاث سنوات مع مؤسسة الملك خالد الخيرية ، وافتتاح مشروع الإسكان بمحافظة الأسياح , وافتتاح قسم نسائي ، كما وافقت الجمعية العمومية على جملة من التوصيات المطروحة.ونوه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود, بالعناية التي تحظى بها التنمية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يعكس حرص القيادة على تحقيق الرفاهية للمواطن، معرباً عن شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بأعضاء المجلس، مؤكداً أهمية عقد الاجتماعات التي من شأنها العمل على إطلاع جميع الأعضاء بكل شفافية على آخر مستجدات أداء وأنشطة الجمعية.وقدم شكره لمؤسسة الملك خالد الخيرية على الجهود التي بذلتها في احتضان جمعية الإسكان الأهلية وبناءها مؤسسياً, مشيداً سموه بالدور التكاملي والتعاون الإيجابي المقدم من قبلها وبين الجهات كافة لخدمة العمل الاجتماعي وتنميته وتطويره، مؤكداً أن الجمعية ستواصل العمل والاهتمام بتوفير السكن المناسب لجميع الفئات وتُعنى بشكل مباشر بتنمية وبناء المساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود تحقيقاً لأهداف وبرامج رؤية 2030 وخاصة فيما يتعلق بمشاركة القطاع غير الربحي في التنمية والتطوير، حاثاً أعضاء مجلس الإدارة بمضاعفة الجهود لتنفيذ مشروعات الإسكان التي تعود بالنفع على إنسان المنطقة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء.// انتهى //17:04ت م0208