عنيزة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسعقد مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الاجتماعي في عنيزة، التابع للجمعية الأهلية الصالحية بعنيزة، مساء أمس ، اجتماع العضوات السنوي ، بحضور حرم محافظ عنيزة منيرة السليم، وحرم نائب محافظ عنيزة أفنان القاضي، ومديرة مركز الأميرة نورة المهندسة ندى النزهة، وعدد من عضوات المركز المنتسبات للجمعية ورؤساء الأقسام .ورحبت النزهة في بداية الاجتماع بالحضور ، وذكرت خلال الاجتماع أن الجمعية الأهلية الصالحية ممثلة في مركز الأميرة نورة عملت خلال عام مضى الكثير من الإنجازات ، وتسعى إلى مواكبة التطور والتقدم في جميع المجالات التي تخدم المرأة والطفل في ضوء التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.وأكدت حرص إدارة مركز الأميرة نورة إلى اطلاع كافة أعضاءها، خلال الاجتماع السنوي بالعضوات والشخصيات ذات الاهتمام، على أعمال المركز ومناقشتهم في الحلول المقترحة لتطوير العمل ، حاثةً عضوات المركز على المشاركة لتقديم المشورة في صنع القرارات، بالإضافة إلى طرح المقترحات والتساؤلات ، مؤكدةً أهمية مشاركتهن الفاعلة في دعم مسيرة تطوير العمل بالجمعية .وتضمن الاجتماع عرض إنجازات العام المنصرم 2018م ، وخطط الأقسام والتطوير المقترحة خلال العام الجاري، وشهد الاجتماع عرضاً مرئياً للبرامج والأنشطة التي قدمها المركز خلال العام الماضي والبرامج والفعاليات المزمع تقديمها طوال العام ، حيث استعرضت مشرفات الأقسام نشاطات المركز التي تم تنفيذها على مدار العام التي من شأنها تحقيق أهداف المركز ونشر رسالته، وختم الاجتماع بعرض ما سيقدمه المركز من برامج وفعاليات خلال العام الجاري.// انتهى //17:04ت م0209