دافوس 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم في دافوس، الرئيس السويسري أولي ماورر.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن رئيس الوزراء أكد ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التعاون الاقتصادي، وذلك من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة.وأكد رئيس الوزراء أهمية دعم وكالة الغوث "الأونروا"، داعياً سويسرا والمجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم لها، حتى الوصول الى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية خاصة قرارات الأمم المتحدة.ودعا سويسرا الى دعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام، التي دعا فيها إلى توفير إطار دولي لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، مؤكداً اهمية تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية خاصة اتفاقية جنيف.وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام الحكومة السويسرية بدور فعال كونها كانت تملك الوصاية القانونية للعديد من الاتفاقيات الدولية، مؤكداً تطلعات الشعب الفلسطيني إلى تحقيق السلام العادل والشامل لقضيته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.// انتهى //17:04ت م0210