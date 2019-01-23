جدة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة، مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة العقيد الدكتور سعد القهيبي، الذي هنأ سموه بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.واستمع سموه إلى شرحٍ عن أبرز أعمال مركز المعلومات الوطني بالمنطقة، وخطوات التوسع في برنامج الخدمات الإلكترونية للأفراد والشركات التي توفر للمراجعين الخدمات مثل: أبشر، وشموس الأمني ، والمنشآت المرتبطة به.// انتهى //17:08ت م0213