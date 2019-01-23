أبها 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسبادر فريق " سندكم " التطوعي المشارك ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي "صدر الكرامة" بالتبرع لصالح بنك الدم بمستشفى محايل العام.وتهدف مبادرة الفريق إلى حث زوار المهرجان على المشاركة في الأعمال التطوعية وتثقيفهم بأهمية التطوع والتعبير عن مشاعر التضامن والتعاطف مع المرضى ، وتقديم وحدات الدم بفصائلها المختلفة للمحتاجين.وأكد المشرف على الفريق أحمد هبه الشريف أن المشاركة تهدف إلى حث الشباب للإقبال على المبادرات التطوعية واستثمار طاقاتهم وغرس المبادئ الإنسانية في نفوسهم التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، مبيناً أن "سندكم" يشارك في المهرجان بأكثر من 300 متطوع يعملون على مساعدة المحتاجين من الزوار وتثقيفهم بالأعمال التطوعية، والنهوض بهمم الشباب واستثمار طاقاتهم للمشاركة في الأعمال التطوعية والتعريف بأهميتها مستندين على مبدأ التعاون وأهمية مساعدة الغير .// انتهى //17:10ت م0214