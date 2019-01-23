القاهرة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسشهدت البورصة المصرية أداءً متباينًا لمؤشراتها لدى إغلاق التعاملات اليوم، نتيجة عمليات بيع من جانب المستثمرين المصريين، في مقابل عمليات شراء انتقائية لصناديق الاستثمار والمحافظ الأجنبية والأفراد العرب.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، نظراً لحصول البورصة على اجازة غداً، تحقيق مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي اكس 30) لمكاسب محدودة بلغت 24ر0% عند الإغلاق متجاوزاً خسائره الصباحية، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 65ر13506 نقطة.وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنسبة 17ر0% مسجلاً 5ر672 نقطة عند الإغلاق، وهبط مؤشر (ايجي اكس 100) الأوسع نطاقا بنسبة 14ر0%، منهيا التعاملات عند مستوى 1ر1695 نقطة.وأوضحت الاحصائيات الختامية للجلسة أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق مكاسب قدرها 1ر1 مليار جنيه؛ ليصل إلى 3ر765 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 735 مليون جنيه.وسجلت تعاملات المصريين نسبة 62.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 28.33%، والعرب على 9.03% خلال جلسة التداول اليوم.// انتهى //17:10ت م0215