سيهات 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسنظّمت لجنة دعم الجودة الشاملة بمكتب التعليم بمحافظة القطيف اليوم ورشة عمل تدريبية بعنوان "منظومة القيم"، وذلك بمشاركة 30 مشرفًا تربويًا وقائدًا مدرسيًا ، وذلك في مقر مدرسة السلام الابتدائية بسيهات.وهدفت الدورة التدريبية التي قدمها مدير مكتب تعليم القطيف عبد الكريم بن عبد الله العليط إلى تعزيز قيم ومبادئ النزاهة والعدالة والشفافية .واستعرض العليط قيم وتطبيقات النزاهة ومنها "الصدق والأمانة والمحافظة على الممتلكات العامة ، اضافة للخطط والبرامج التوعوية لمخاطر الفساد وآثاره ، لافتا الى أن الفساد كان ولا يزال هو العائق الأكبر امام كافة محاولات التقدم وانه المقوض الرئيسي لكافة دعائم وجهود التنمية ، حيث يمتد تأثيره ليشمل شتى الجوانب من بينها الاقتصادية والاجتماعية .وأشاد بالخطوات التطويرية الإصلاحية النوعية التي التي تتخدها حكومتنا الرشيدة أيدها الله ـ في الفترة الماضية، مؤكداً أن كل ذلك يصب في مستقبل أفضل بهدف خلق حالة وعي رافضة للفساد وتعزيز الفكر التربوي والتعليمي حول مبادئ النزاهة وتحصينه بالوقاية من الفساد ضمن المناهج العلمية والأنشطة المختلفة في جميع مدارس المملكة لتحقيق رؤية 2030.ودعا "العليط" إلى ضرورة تضافر جهود أفراد المجتمع في سبيل تمكين المعلمين والتربويين من التعرف على مفاهيم الشفافية والنزاهة وحثّ على تطبيقها ونشر هذه الثقافة في الميدان التربوي.وفي ذات السياق استعرض المدرب عبد المحسن بن صالح الخضر، مفهوم الحوكمة في خلق بيئة طاردة للفساد ، مشددًا على تطبيقها لما لها من دور كبير وفاعل في تحسين الأداء لتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية ، كما ناقش أنماط الحوكمة ومبادئها لنبذ الفساد بجميع أشكاله والتوعوية من مخاطره والعمل على زرع القيم واحترام القوانين والمعايير الأخلاقية .وقدم المدرب غسان بن علي البحراني خلال الورشة ورقة عمل هدفت لرفع الوعي والإرتقاء بمستوى الأداء والتأكيد على النزاهة والشفافية، وتضمنت أهمية مفهوم النزاهة والآثار السلبية لافتقار النزاهة «الفساد الإداري» وشملت تعزيز قيم النزاهة وطرق مكافحة الفساد وإدخال هذه القيم إلى المناهج وكيفية تحقيق النزاهة الوطنية الواسطة والمحسوبية.وفي الختام أوصى المشاركون في الورشة بالعمل على غرس وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ورفع سبل الوعي من خلال التأهيل والتدريب بمكافحة الفساد وأدواته التي تعبث بمقدرات الوطن وأمنه واستقراره .// انتهى //17:12ت م0216