أملج 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أمس حملة توعوية عن أخطار الزلازل البراكين بمدارس محافظة أملج بالتعاون مع مكتب تعليم المحافظة , قدمها فريق التوعية والتثقيف بالمركز الوطني للزلازل والبراكين ، بمدرسة نعيم بن مسعود بمركز صروم التابع للمحافظة ، بحضور رئيس المركز سليمان فريج الجهني ومدير المدرسة عبدالله بخيت السميري .وأوضح رئيس وحدة التوعية وتثقيف بالمركز الوطني للزلازل والبراكين المهندس طارق منصوب أن البرنامج يأتي ضمن خطة الهيئة للتوعية والتثقيف بمخاطر الزلازل والبراكين، مبيناً أن أهداف الحملة التعريف بالظواهر الطبيعية "الزلازل والبراكين" وأسبابها وأماكن حدوثها والفوائد والأضرار الناجمة عنها، وتوعية وتثقيف الطلاب ومسئولي الأمن والسلامة المدرسية بكيفية التعامل مع الزلازل قبل وأثناء وبعد حدوثها، ونشر ثقافة استخدام كود البناء السعودي المقاوم للزلازل؛ لتخفيف الخسائر في الأرواح والممتلكات، والمشاركة مع القائمين في إدارة الأمن والسلامة المدرسية لإعداد خطة للطوارئ والإخلاء والتدريب عليها، والتثقيف بدور الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في مراقبة النشاط الزلزالي والبركاني في السعودية.//انتهى //17:15ت م0217