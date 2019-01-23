بريدة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسحرص ملتقى "أسرار" للتصوير المقام في مركز النخلة بمدينة بريدة بمنطقة القصيم في نسخته الأولى, على تخصيص ركن خاص لعرض نماذج تحاكي تلك التحولات عبر عرض كاميرات قديمة يمتد عمرها لأكثر من 80 عاماً، حيث يقدم الركن شرحاً للزوار عن التطور التكنولوجي الذي مرت به هذه الآلات على مدى تاريخها، حتى أصبحت تتنافس فيما بينها لنقل الواقع والطبيعة في أجزاء من الثانية.ويروي صاحب الركن المصور الفوتوغرافي ريان النجم، أن جمع مقتنيات التصوير هي هواية مصاحبة نمت بسبب ارتباطه الدائم بالعدسات، حيث يحتوي الركن على كاميرا من نوع "كوداك" يمتد عمرها لأكثر من 80 عاما، بالإضافة إلى عدد من الكاميرات القديمة بمختلف أنواعها وأشكالها المعروفة مثل "كلورايد" التي وثقت العديد من الصور الفورية للأجيال السابقة, وتعد من أشهر الكاميرات خلال الألفية الماضية، بالإضافة إلى عدد من أعرق الكاميرات وأفضلها.كما يضم الركن كاميرات تصوير الفيديو, مثل كاميرا (JVC) وتستخدم للتصوير في الاستديوهات ويبلغ عمرها 28 عاماً, بالإضافة إلى أفلام التحضير والعديد من الأدوات.// انتهى //17:16ت م0218