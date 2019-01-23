الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسانطلقت أمس الدورة التدريبية لإعداد مدربي اللياقة البدنية لمنسوبي القطاعات الأمنية، بتنظيم من الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود.وأكد رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني، أن عقد هذه الدورة يأتي تفعيلاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بتنظيم برامج وأنشطة تساهم في المحافظة على اللياقة البدنية العالية لرجال الأمن، وتعزيز دور القطاعات الأمنية في تنفيذ برامج تدريبية دائمة للرفع المستمر للياقة البدنية، لمنسوبيهم، على رأس العمل, واختتم الودعاني حديثة بالشكر لسعادة عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني على الجهود المبذولة من قبلهم في نجاح هذه الدورة .// انتهى //17:16ت م0219