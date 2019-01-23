الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستنطلق في 30 يناير الحالي ، فعاليات المؤتمر السعودي الأول عن تنظير الغدد اللعابية، في مستشفى قوى الأمن بالرياض، بمشاركة الدكتور فرانسيس مارشال إستاذ طب وجراحة الغدد اللعابية في جامعة جنيف ومخترع جهاز تنظير الغدد اللعابية، ونخبة من المتحدثين العالميين والمحليين، وذلك بمركز الأمير نايف الأكاديمي بالمستشفى على مدى يومين.ويناقش المؤتمر العديد من المحاور ومنها آلية تجهيز جراحة مناظير الغدد اللعابية، وأنواع وطرق الأشعة والأشعة التداخلية في جراحة المناظير، وإستخدام الليزر في جراحة المناظير، وكذلك أمراض الغدد اللعابية لدى الأطفال وغيرها من المحاور المهمة ، كما سيتم خلال اليوم الثاني من المؤتمر الربط مع غرفة العمليات لإجراء بث مباشر لعدد من العمليات الجراحية، وقد تم إعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (22) ساعات تعليم طبي.يذكر أن مستشفى قوى الأمن بالرياض الوحيد على مستوى المملكة الذي يُجري عمليات تنظير الغدد اللعابية وذلك منذ نهاية عام 2015م حتى اليوم.ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_w7z3LuNzP2SZHdDYom9WS3Vlow37ix1zqhvYefNP_xu8tQ/viewform .// انتهى //17:23ت م0220