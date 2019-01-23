سكاكا 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكته بديوان الإمارة اليوم رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ عمر بن عيسى الحازمي المعيَن حديثاً.وفي بداية اللقاء رحب الأمير فيصل بن نواف، بالشيخ الحازمي متمنياً له التوفيق، مستمعاً لشرح موجز عن سير العمل في الفرع والدوائر التابعة في محافظات المنطقة.ونوه سموه بدور النيابة الفاعل في تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق عمل تكاملي مع كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة لما فيه تحقيق العدالة في مختلف القضايا التي تنظرها النيابة.// انتهى //17:27ت م0221