مأرب 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, بتوزيع 400 سلة غذائية تزن 29 طنًا و600 كيلو غرام للنازحين من محافظة صعدة إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منها 2,400 فرد.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته الإنسانية الراهنة.// انتهى //18:25ت م0240