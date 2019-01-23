الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسقام وفد من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم, بزيارة مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض والتقى مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز وعددًا من قيادات المركز.واستعرض المهندس البيز خلال اللقاء جهود المركز الإغاثية والإنسانية التي نفذها في العديد من الدول، حظي اليمن فيها بالنصيب الأوفر, حيث وصل عدد المشروعات المنفذة فيه 321 مشروعًا في القطاعات الإنسانية والإغاثية كافة.وبحث الجانبان تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما وسبل توفير المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات للمنكوبين واللاجئين والتنسيق وتبادل الخبرات وإيجاد قنوات للتوريد والمساعدة وتوفير اللوازم الأساسية للحالات الإنسانية مثل المساكن والأغذية والطوارئ والنقل الآمن والتعليم.وقدم الوفد الزائر شكره وتقديره للمملكة ممثلة بالمركز على دعمه المتواصل للمحتاجين والمنكوبين في أنحاء العالم، منوهًا بالمستوى المهني المتقدم للمركز وعمله الإنساني المميز.// انتهى //18:30ت م0241