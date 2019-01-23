عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 120 يتيمًا ويتيمةً مساعدات إنسانية متنوعة في الساحل الغربي
الأربعاء 1440/5/17 هـ الموافق 2019/01/23 م واس
الساحل الغربي 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الساحل الغربي بتسليم 120 يتيمًا ويتيمةً حقائب إيوائية وسلالًا غذائية ومستلزمات وحقائب مدرسية، وذلك ضمن مشروع "لست وحدك" لحماية أسر الأيتام المتضررة من الأحداث في اليمن.
ويأتي هذا المشروع ضمن الدعم الإنساني المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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18:33ت م
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