الساحل الغربي 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الساحل الغربي بتسليم 120 يتيمًا ويتيمةً حقائب إيوائية وسلالًا غذائية ومستلزمات وحقائب مدرسية، وذلك ضمن مشروع "لست وحدك" لحماية أسر الأيتام المتضررة من الأحداث في اليمن.ويأتي هذا المشروع ضمن الدعم الإنساني المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.// انتهى //18:33ت م0242