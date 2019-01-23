بيروت 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسادانت الفصائل السياسية الفلسطينية في لبنان اليوم تصاعد العدوان الاسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني .واستنكرت الفصائل الفلسطينية في بيان الممارسات العنصرية والوحشية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية، محذرة من استمرار اقتحام المسجد الأقصى وقبة الصخرة بغية تهويده وتغيير معالمه الإسلامية .وأكدت الفصائل حقها في الدفاع المشروع عن الشعب الفلسطيني أمام هجمات الاحتلال الاسرائيلي.وفي الختام دعا بيان الفصائل الفلسطينية، المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ووقف عدوان الكيان الاسرائيلي بحق الأسرى والقدس وفضح جرائمه المتعمدة بحق الشعب الفلسطيني.// انتهى //18:38ت م0243