تونس 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسكشف الأمن التونسي خلية تنتمي الى تنظيم "داعش" الارهابي تتحرك بمنطقة القصرين واوقف سبعة من عناصرها .وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم ان افراد المجموعة ينسقون مع عناصر إرهابية اخرى بالجبال التونسيّة ويقومون برصد وتعقب أحد السياسيين والنقابيين وعدد من الأمنيين بالمنطقة، لتصفيتهم إلى جانب التخطيط لاختطاف رجلي أعمال للمساومة بهما لاحقاً .كما قامت الخليّة وفق البيان برصد نقل أموال بين إحدى الشركات وفرع بنكي بالمنطقة بهدف السطو عليها، الى جانب تورّط بعض أفرادها في إطلاق النار على دوريّة أمنيّة وسط مدينة القصرين في نوفمبر الماضي.// انتهى //18:38ت م0244