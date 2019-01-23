بيروت 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسجدّد الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية، متجاوزاً بشكل فاضح كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الأمر، لا سيما القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأنّ طائرات حربية إسرائيلية حلقت على علو متوسط في أجواء الجنوبي اللبناني عموماً، منفّذة غارات وهمية في أجواء البقاع الغربي ومنطقة مرجعيون والشريط الحدودي.// انتهى //18:38ت م0245