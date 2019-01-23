الأمم المتحدة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسنقلت الأمم المتحدة اليوم عن منظمة الصحة العالمية تأكيدها نقل أكثر من 28 طناً من الإمدادات الطبية والمعدات واللقاحات جواً إلى محافظة الحسكة للاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة في شمال شرق سوريا.وقالت الوكالة الأممية في بيان إن هذه الشحنة هي الثانية التي تقوم المنظمة بنقلها جواً إلى الحسكة هذا الشهر، مشيرة إلى أن أول شحنة تشمل 20 طناً من الإمدادات الطبية تم نقلها جواً إلى المحافظة في 8 يناير 2019.وأوضحت المنظمة أن الشحنة تحتوي على لوازم لمعالجة مرضى الصدمات والأدوية لتغطية أكثر من 106 آلاف علاج طبي، وتشمل المواد مجموعات الطوارئ الطبية والمضادات الحيوية ومضادات الجراثيم والسوائل عن طريق الوريد ومضادات الربو وأدوية الأمراض المزمنة.وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا إليزابيث هوف، إن "مئات الآلاف من السوريين في شمال شرق البلاد في حاجة ماسة إلى خدمات الرعاية الصحية".وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن شراء الإمدادات تم باستخدام مساهمات سخية من حكومات النرويج، اليابان، والمعونة البريطانية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.// انتهى //18:39ت م0246