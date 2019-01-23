بيروت 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واساستقبل وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف، في بيروت اليوم قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان "اليونيفل" الجنرال ستيفانو ديل كول.وجرت خلال اللقاء جولة أفق تناولت التطورات في لبنان والمنطقة، والتعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفل"، إضافة إلى مسألة الانفاق والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة، والجدار الفاصل الذي يبنيه الإحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية.// انتهى //18:39ت م0247