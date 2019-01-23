لندن 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسواصلت قوات نظام الاسد خرقها لمناطق الهدنة الروسية - التركية منزوعة السلاح.واوضح المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان له ان قصف قوات النظام طال مناطق الهدنة الروسية – التركية الواقعة ضمن المحافظات الأربع حيث استهدفت قوات النظام مناطق محيط قرى البانة وتل عثمان ومعركبة، الواقعة ضمن المنطقة منزوعة السلاح في الريف الشمالي من حماة، كما استهدفت منطقتي الخوين والفرجة بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي ومناطق في بلدتي التح وجرجناز بريف معرة النعمان الشرقي، ومناطق أخرى في قرية سكيك بريف إدلب الجنوبي، كما تعرضت مناطق في قرية عطشان بريف حماة الشمالي الشرقي، لقصف من قبل قوات النظام، نجم عنه أضرار مادية.// انتهى //18:39ت م0248