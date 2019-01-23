الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسافتتح مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني والسفيرالإيطالي بالمملكة لوكا فيراري ،معرض "أشكال الماء" "The Shapes of Water" الذي ينظمه متحف"La Triennale di Milano"، بالجامعة بقاعةالأميرسلطان بالمبنى "101"ويستمر حتى 31 يناير 2019.والمعرض متاح للجميع من داخل الجامعة وخارجها يومياً، والدخول فيه مجاني.ويتميز المعرض بوجود تصاميم مجتمعية وتصاميم منتجات لمصممين عالميين ومصممين من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتندرج جميع هذه التصاميم تحت موضوعٍ واحدٍ ألا وهو استخدامات المياه،إذ يهدف المعرض إلى معالجة ندرة مصادر الماء وطرق استدامته، وهما من الموضوعات ذات الأهمية في يومنا هذا.وساهمت المصممة السعودية المعروفة نورة بوظو في المعرض من خلال تصميم مميز مستوحى من مرشحات المياه الإسلامية التقليدية المستخدمة منذ عدة قرون في المنطقة العربية، وتم استخدام هذه المرشحات المزخرفة، لتصفية المياه وللحفاظ عليها باردة ولمنع الحشرات من تلويثها وهذا ما يذكرنا بأهمية المياه كمصدر للحياة يجب عدم إهداره.ويأتي المعرض " Trame d’acqua- أشكال الماء" مثالاًعلى الشراكة الثقافية المزدهرة بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية. وكان المعرض قد اختتم البرنامج الثقافي الذي استمر عاماً برعاية السفارة الإيطالية في الرياض وذلك في إطار مشروع "إيطاليا والثقافات ومنطقة البحر الأبيض المتوسط" إذ يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الحوار بين إيطاليا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط على نطاق ثقافي أوسع.الجدير بالذكر أن متحف "La Triennale di Milano"هو أحد أعرق المؤسسات الثقافية الإيطالية التي تأسست منذ قرن تقريباً بهدف الترويج للفن والتصميم الذي يطبق في الحياة اليومية.//انتهى//18:55ت م0253