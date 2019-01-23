نيويورك 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسإستهلت الاسهم الامريكية التعاملات اليوم على ارتفاع، متاثرة بنتائج قوية من آيِ.بي.إم ويونايتد تكنولوجيز وبروكتور آند جامل، دعمت مؤشر "داو جونز" الصناعي في بداية جلسة التداول وعززت من تعافي الأسهم الأمريكية من ثاني أكبر هبوط لها في العام 2019.وقفز مؤشر "داو جونز" الصناعي 172.77 نقطة، أو 0.71 بالمئة، عند الفتح ليصل إلى 24577.25 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا 10.58 نقطة، أو 0.40 بالمئة، إلى 2643.48 نقطة ، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 41.29 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 7061.65 نقطة.// انتهى //19:02ت م0254