تبوك 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسالتقى محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمكتبه اليوم , مدير عام فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع الرويلي .ورحب محافظ تيماء في بداية اللقاء بالرويلي منوهاً بأهمية المحافظة في المجال الزراعي وتعميق الصِّلة مع المزارعين والاستماع إلى احتياجاتهم , كما جرى مناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تخص الزراعه بمحافظة تيماء والقرى التابعة لها.وثمن السديري في نهاية اللقاء الجهود التي يبذلها فرع الوزارة بمنطقة تبوك ومحافظة تيماء في سبيل خدمة المزارعين.// انتهى //19:11ت م0258