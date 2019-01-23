الخرطوم 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسدعا الممثل الخاص المشترك لليوناميد، جيريمايا مامابولو، حركة جيش تحرير السودان، برئاسة عبدالواحد محمد نور، للنظر بجدية في الفوائد التي قد يجلبها السلام إلى دارفور ككل، ومنطقة جبل مرة بشكل خاص.وقال خلال مخاطبته حفل افتتاح المقر الجديد للبعثة، بمدينة زالنجى حاضرة ولاية وسط دارفور إن الانتقال من الفاشر إلى زالنجي يمثل علامة بارزة مهمة للتنقل في دارفور بشكل عام، ولعملية يوناميد بشكل خاص، مشيراً إلى أن مقر البعثة الجديد الذي افتتح رسمياً ، يدل على الديناميكيات الإيجابية في عملية السلام في دارفور، وهو مؤشر على زيادة الاستقرار في المنطقة.وأشاد مامابولو بحكومة السودان، على المستويين الفيدرالي والولائي، على تعاونها في تسهيل عملية انتقال اليوناميد من الفاشر إلى زالنجي.// انتهى //19:21ت م0259