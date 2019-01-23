تونس 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسالتقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو الذي يزور تونس حالياً.وتناول اللقاء تنمية العلاقات بين البلدين والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية .وأكد المسؤول المجري حرص بلاده على تعزيز التعاون بين البلدين وتمتينه في المجالات الاقتصادية والأمنية والتعليم العالي والبحث العلمي.// انتهى //19:31ت م0260