الجزائر 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستشارك الجزائر في أعمال المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة في المنطقة العربية حتى سنة 2030 الذي يبدأ غداً بالعاصمة اللبنانية بيروت.وأوضح بيان للمجلس الشعبي الجزائري ان المنتدى تشترك في تنظيمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (الاسكوا) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الاسلامي للتنمية والاتحاد البرلماني الدولي.// انتهى //19:48ت م0265