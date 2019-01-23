القطيف 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستنظم جمعية بلدة أم الحمام الأهلية بمحافظة القطيف بالتعاون مع مستشفى القطيف المركزي يومي غد وبعد غد حملة " نعم الجود 11 " للتبرع بالدم للرجال ، وذلك بمقر الجمعية .كما تنظم الجمعية حملة أخرى مماثلة للنساء يومي 24 و25 من شهر جمادى الأولى الجاري بمقر الجمعية .ودعت الجمعية الراغبين في التبرع من الجنسين إلى إحضار هويتهم الوطنية .ويأتي تنظيم الحملة التي دأبت جمعية أم الحمام الأهلية على تنفيذها بشكل سنوي من أجل تزويد بنوك الدم بوحدات الدم الآمنة من المتبرعين المتطوعين باعتبارهم الرافد الأساسي لوحدات الدم التي تحتاجها بنوك الدم في المستشفيات بهدف تعزيز دور المؤسسات الأهلية تجاه المجتمع المحلي ، وذلك تماشيا مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية والتي تتمثل في مد يد العون والمساعدة للمرضى المصابين والمحتاجين لقطرات الدم التي تنقذ حياتهم وتعيد لهم أمل العيش .// انتهى //20:28ت م0267