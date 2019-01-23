الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، المبعوث الفرنسي الخاص لليبيا السفير فريدريك ديزانيو.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية فيصل العامودي.// انتهى //20:39ت م0268