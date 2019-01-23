‎الباحة 17 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 23 يناير 2018م واسرأس محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي، اليوم ، جلسة المجلس المحلي للعام الحالي، بحضور أعضاء المجلس من الإدارات الحكومية والاهالي، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافط قدم خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على ما تحظى به المحافظة من اهتمام ورعاية من سموه في جميع المجالات ، مؤكداً على توجيهات سموه الدائمة حيال تلمس احتياجات المحافظة ومتابعة كافة الخدمات المقدمة لأهلها .بعد ذلك استعرض محافظ بني حسن وأعضاء المجلس جدول الأعمال المتضمن مناقشة افتتاح فروع لبعض الإدارات الحكومية بالمحافظة، وكذلك مناقشة استكمال إيصال شبكات المياه ومشروع إلإنارة للقرى المتبقية بالمحافظة، بالإضافة لمناقشة سرعة إنجاز عدد من المدارس التي تم ترسيتها وتحت التنفيذ .كما جرى مناقشة استعدادات البلدية والادارات المعنية بصيف هذا العام من حيث تهيئة المنتزهات والطرق والحدائق وتقوية شبكة الاتصالات في عدد من هذه المواقع .وفي ختام الجلسة, أكد المحافظ على اللجان المعنية ببذل الجهد والعمل على متابعة الأعمال لتقديم أفضل الخدمات التي ينشدها المواطنين وتسهم في تطور المحافظة .//انتهى//20:39ت م0269